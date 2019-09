Odbojkarji s finalom poskrbeli za rajanje na družbenih omrežjih

Ljubljana, 27. septembra - Slovenski odbojkarji, ki so v Stožicah premagali trikratne svetovne prvake Poljake in se uvrstili v finale evropskega prvenstva, so poskrbeli tudi za veliko veselje na družbenih omrežjih. Rajanju so dodali tudi humanitarno noto in pomagali zbirati sredstva za 19-mesečnega Koprčana Krisa, ki trpi za redko dedno boleznijo, spinalno mišično atrofijo.