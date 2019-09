Urnaut: Ti navijači so naš sedmi, osmi, deseti in 20. igralec

Ljubljana, 27. septembra - Ob sijajni zmagi odbojkarjev v polfinalu evropskega prvenstva je le malokdo lahko ostal miren in zbran. Med tistimi, ki so v evforiji polnih in bučnih Stožic po tekmi delovali povsem umirjeno, pa je bil kapetan Slovenije Tine Urnaut. Da, dosegli smo izjemen uspeh, a čaka nas še finale, je v svojem slogu dogajanje povzel prvi motor ekipe.