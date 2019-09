Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 9.)

Ljubljana, 26. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o odzivih na napovedano odločitev Evropske komisije, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengen, povečanju dobička Mercatorja in imenovanju Tanje Fajon za predsednico delegacije EU-Srbija. Poročale so tudi o remontu krške nuklearke in številu nezakonitih migrantov.