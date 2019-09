Z razvojnim sporazumom proti morebitni novi krizi

Portorož, 26. septembra - Predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov so danes v Portorožu soglašali, da v Sloveniji potrebujemo nov razvojni sporazum, predvsem pa, da ga je tudi mogoče doseči. Država je tu dolžna poskrbeti za konkurenčno, predvidljivo in stabilno poslovno okolje, v katerem bo gospodarstvo delovalo, je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.