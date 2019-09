Šarec bo nagovoril Generalno skupščino ZN

New York, 27. septembra - Premier Marjan Šarec bo danes v New Yorku v okviru splošne razprave svetovnih voditeljev nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. Izpostavil naj bi štiri slovenske prioritete na letošnjem zasedanju, to so vladavina prava, človekove pravice, mednarodni mir in varnost ter trajnostni razvoj.