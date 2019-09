Cerar na dogodkih v podporo vladavini prava, preventivni diplomaciji in multilateralizmu

New York, 26. septembra - Zunanji minister Miro Cerar se je ob robu splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine ZN danes v New Yorku udeležil treh dogodkov, kjer Slovenija igra aktivno in prepoznavno vlogo - dogodka v podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC), srečanja Skupine za mediacijo in dogodka v podporo multilateralizmu.