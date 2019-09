Agonija Adrie Airways se nadaljuje

Ljubljana, 27. septembra - Agonija letalskega prevoznika Adria Airways se nadaljuje. Družba je tudi za danes odpovedala večino letov, izjema ostaja let iz Ljubljane v Frankfurt in nazaj. Vodstvo družbe še naprej išče sredstva, da bi Adrio ubranili pred stečajem in izgubo operativne licence, medtem ko lastniki upajo na pomoč države. Ta nekaj scenarijev ima, so pa negotovi.