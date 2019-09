Na športnih igrah Bodi športnik pomembno sodelovanje, ne glede na oviranost

Ljubljana, 27. septembra - Na 13. športnih igrah Bodi športnik Igraj se z mano se bodo tudi danes družili otroci in mladostniki. Gre za druženje mladih z posebnimi potrebami in otrok iz običajnih vrtec ter šol. V ospredju pa ni rezultat na igrišču, ampak druženje in sodelovanje, ne glede na oviranost. Igre bodo potekale v Športnem centru Triglav Ljubljana za Bežigradom.