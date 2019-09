Evropske borze z rastjo, nafta in evro cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 26. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Po poročanju tujih agencij gre dobro voljo vlagateljev pripisati najnovejši izjavi predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi lahko lahko do trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko prišlo prej, kot je bilo pričakovati.