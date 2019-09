V Sloveniji se obetata promocija in spodbujanje trajnostne gradnje

Škofja Loka, 28. septembra - EU in Slovenija vse bolj poudarjata pomen trajnostne gradnje za varovanje okolja. Raziskujeta to področje, postavljata kazalnike in načrtujeta standarde. Kot napoveduje Saša Galonja iz okoljskega ministrstva, bodo po principu trajnostne gradnje skušali graditi javne objekte, jih preizkušati in spodbujati druge, naj se jim pridružijo.