Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 26. septembra - Vlada je na današnji dopisni seji med drugim do konca leta podaljšala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in sprejela mnenje o pojasnilih fiskalnega sveta, za katera ga je zaprosilo ustavno sodišče v zvezi z zahtevo poslancev SDS in NSi za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov.