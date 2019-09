Pikalo na evropskem izobraževalnem vrhu o pomenu profesionalnega razvoja učiteljev

Bruselj, 26. septembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo se v Bruslju udeležuje 2. evropskega vrha o izobraževanju. Učiteljem je treba po njegovih besedah zagotoviti dober sistem profesionalnega razvoja, saj se vloga učiteljev spreminja in presega zgolj podajanje znanja, so navedli na ministrstvu za izobraževanje.