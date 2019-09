Šarec: Če bo Evropska komisija glede Hrvaške ravnala politično, bo to storila tudi Slovenija

New York, 26. septembra - Če bo Evropska komisija delovala politično in 16. oktobra Hrvaški dala zeleno luč za vstop v območje schengna, bo tudi Slovenija ravnala politično, je dejal premier Marjan Šarec. Ob robu splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku je tudi zavrnil očitke, da Slovenija ni dovolj glasna pri uveljavljanju interesov glede Hrvaške.