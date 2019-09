Newyorške borze ob grožnji impeachmenta v rdečem

New York, 26. septembra - Newyorške borze so dan začele z negativnim predznakom. Vlagatelje je najprej sicer spodbudila izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi lahko do trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko prišlo prej kot pričakovano in da so ZDA sklenile začeten trgovinski sporazum z Japonsko. A nato je razpoloženje poslabšal morebitni impeachment.