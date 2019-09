V PTL premiera koprodukcijske predstave Feline projekt

Ljubljana, 29. septembra - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi premiera predstave Feline projekt po konceptu in v koreografiji Dagmar Dachauer. V predstavi se ples in performans kot osrednji disciplini prepletata z videoposnetki in zvokom, ki jih podpisuje video umetnik Kilian Immervoll. Ponovitev predstave v produkciji UMFUG bo na sporedu še v ponedeljek.