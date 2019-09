Ljubljanska borza: SBI TOP z malenkostnim padcem

Ljubljana, 26. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je današnje trgovanje zaključil tik pod gladino, pri 856,41 točke. Vlagatelji so opravili za 1,14 milijona evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, ki so k omenjeni vsoti prispevale okoli tretjino in se podražile za približno 0,6 odstotka.