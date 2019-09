27. september - svetovni dan turizma

Ljubljana, 27. septembra - Po vsem svetu danes obeležujemo svetovni dan turizma, in sicer pod naslovom Turizem in delovna mesta - boljša prihodnost za vse. Tako na ministrstvu za gospodarstvo kot na STO poudarjajo pomen kakovostnih kadrov za dvig dodane vrednosti v turizmu, sindikati pa opozarjajo, da so zaposleni v tej panogi še vedno preslabo plačani in premalo cenjeni.