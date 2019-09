DZ potrdil sestavo preiskovalne komisije v zadevi Kangler

Ljubljana, 26. septembra - Poslanke in poslanci so danes s 34 glasovi za in 19 proti potrdili predlog sestave parlamentarne preiskovalne komisije v zadevi Kangler. Vodil jo bo poslanec SDS Žan Mahnič, v njej pa bodo sodelovale le tri opozicijske stranke, saj v koaliciji in Levici svojih članov vanjo niso predlagali.