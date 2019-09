Erjavec v Podgorici poglablja obrambno sodelovanje

Podgorica, 26. septembra - Obrambni minister Karl Erjavec se danes mudi na dvodnevnem uradnem obisku v Črni gori. Z gostiteljem in kolegom Predragom Boškovićem se posvečata nadaljnjemu poglabljanju sodelovanja med državama na obrambnem in vojaškem področju ter določata smernice za prihodnje skupno delovanje, so sporočili z obrambnega ministrstva (Mors).