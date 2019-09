Iz Francije in sveta izrazi sožalja in žalosti ob Chiracovi smrti

Bruselj, 26. septembra - Iz Francije in sveta se vrstijo izrazi sožalja in žalosti ob smrti nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob tem sporočil, da ga je Chiracova smrt močno prizadela. Odzvala sta se tudi nekdanja francoska predsednika Nicolas Sarkozy in Francois Hollande.