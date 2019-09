Turistični delavci partnerjem predstavljajo možnost alternativ za Adrio

Ljubljana, 26. septembra - Ljubljanski in drugi turistični delavci v luči težav Adrie Airways organizatorje poslovnih dogodkov in prostočasne goste obveščajo o možnosti alternativnih prihodov v Ljubljano in Slovenijo. Direktor Kongresnega urada Slovenije Miha Kovačič je za STA izpostavil pomen ustrezne komunikacije, da ne bi v svet poslali pretirano negativne slike.