Združenje Manager: Podjetja dobro pripravljena na morebitno novo krizo

Portorož, 26. septembra - Slovenska podjetja so po mnenju predsednika Združenja Manager Aleksandra Zalaznika dobro pripravljena na morebitno novo krizo. Izboljšala se je njihova kapitalska struktura, osredotočena so na osnovno dejavnost, povečati pa morajo produktivnost in proizvajati več končnih izdelkov, je pred današnjim kongresom združenja povedal Zalaznik.