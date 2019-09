Zakon o osebni asistenci se po oceni Zveze Sonček in društva YHD ne razvija v pravo smer

Ljubljana, 26. septembra - Uporabnik osebne asistence pogosto ni v središču pozornosti, kot je zapisano v zakonu o osebni asistenci, ampak je zgolj reduciran na objekt različnih interesov, ki niso v skladu z njegovimi potrebami, željami in neodvisnim življenjem, so danes izpostavili predstavniki Zveze Sonček in društva YHD. Kot so opozorili, se zakon ne razvija v pravo smer.