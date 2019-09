Prihodnji teden v Piranu deratizacija kanalizacijskega omrežja

Piran, 29. septembra - Okolje Piran bo v torek v sodelovanju s koprsko enoto Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pričelo z deratizacijo jaškov in dela omrežja javne kanalizacije na področju občine Piran. Najprej bo v torek na vrsti samo mesto Piran, v sredo bodo deratizacijo izvajali v Portorožu in Fiesi, v četrtek pa še v Luciji, Strunjanu in Parecagu.