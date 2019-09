V Pekingu nezadovoljni z ameriškimi sankcijami zaradi iranske nafte

Peking, 26. septembra - Potem ko so ZDA napovedale sankcije za kitajska podjetja, ki nafto kupujejo od Irana, so danes v Pekingu poudarili, da so z napovedjo "močno nezadovoljni". Kitajska, ki je z ZDA vpletena v trgovinsko vojno in nešteto drugih sporov, naj bi bila največja "zunanja" nakupovalka iranska nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.