Dunaj, 29. septembra - V Avstriji danes volijo nov parlament. To so že druge predčasne parlamentarne volitve v Avstriji po letu 2017. Prva volišča se bodo odprla ob 6. uri, zadnja se bodo zaprla ob 17. uri. Takoj po zaprtju volišč bodo znani rezultati vzporednih volitev, prvi začasni izidi bodo objavljeni med 20. in 21. uro.