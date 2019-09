Na Žalah bodo odkrili spomenik starosti planinstva Mihi Potočniku

Ljubljana, 26. septembra - Na ljubljanskem pokopališču Žale bodo danes odkrili spomenik starosti slovenskega planinstva Mihi Potočniku (1907-1995), ki je bil med letoma 1952 in 1965 na čelu Gorske reševalne službe in med letoma 1965 in 1979 Planinske zveze Slovenije, so sporočili iz zveze.