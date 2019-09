Savšek in Terčeljeva obetavno, v polfinalu še Božič

Seu d'Urgell, 26. septembra - Skozi kvalifikacije slalomske tekme svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah v Seu d'Urgellu so se v današnjem programu prebili trije Slovenci. Najbolj obetata dosežka kanuista Benjamina Savška in kajakašice Eve Terčelj, ki sta boj za najvišja mesta napovedala z drugim oziroma petim časom kvalifikacij.