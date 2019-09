Na zahodu Francije gori kemična tovarna

Pariz, 26. septembra - V kemični tovarni v mestu Rouen na zahodu Francije je v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil večji požar. Oblasti so zaprle šole in izdale opozorilo lokalnim prebivalcem, naj preventivno ostanejo v zaprtih prostorih. Izpraznili so tudi območje 500 metrov okoli tovarne. Požar bi lahko predstavljal tveganje onesnaženja za Seno.