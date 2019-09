Raziskava: Zdravila za redke bolezni draga, čeprav je njihov razvoj bogato podprt z javnimi sredstvi

Dunaj, 26. septembra - Farmacevtska industrija visoko ceno zdravil za redke bolezni utemeljujejo s tem, da je njihov razvoj drag in da se uporabljajo le za majhno število bolnikov. A dunajski raziskovalci so pokazali, da je razvoj teh zdravil podprt tudi z milijoni javnega denarja. Zato so pri oblikovanju njihov cen terjali večjo transparentnost.