SLG Celje odprlo prenovljeno veliko dvorano in obe preddverji

Celje, 26. septembra - Slovensko ljudsko gledališče Celje je danes slavnostno odprlo prenovljeno veliko dvorano in obe preddverji. Prenova je trajala od začetka junija do sredine tega meseca, arhitekturno zasnovo je prispeval arhitekt Borut Pregelj. Prenova je stala dobrih 800.000 evrov, sredstva pa so prispevali celjska občina, gledališče in gospodarsko ministrstvo.