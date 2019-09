Afganistan v senci nasilja na nove predsedniške volitve

pripravil Mihael Šuštaršič

Kabul, 26. septembra - V Afganistanu bodo v soboto četrte predsedniške volitve od padca talibanskega režima 2001. Znova je v ospredju boj med sedanjim predsednikom Ašrafom Ganijem in izvršnim vodjo države Abdulahom Abdulahom. A volilni proces je znova potekal v senci sumov volilnih prevar in predvsem nasilja, ki so ga talibani v zadnjih dneh še stopnjevali.