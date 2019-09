Voznik iz Srbije nezakonito prevažal pet afganistanskih državljanov

Sežana, 26. septembra - Policisti so v sredo zvečer od Divače proti Sežani sledili vozilu s koprskimi registrskimi tablicami. Ko so ga ustavili, so ugotovili, da voznik, 37-letni državljan Srbije, nima dokumentov, v vozilu pa je bilo še pet državljanov Afganistana, ki so v Slovenijo v stopili nezakonito.