Evropske borze stabilno v nov dan

Frankfurt, 26. septembra - Evropske borze so današnje trgovanje začele z rastjo. Vlagatelje so spodbudile sredine izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi ZDA in Kitajska lahko do trgovinskega dogovora prišle prej od pričakovanj, pa tudi začeten trgovinski sporazum, ki so ga po letu dni pogajanj sklenile ZDA in Japonska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.