Sydney, 26. septembra - V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so danes prenovili zakonodajo o splavu. S tem je splav dekriminaliziran po celotni Avstraliji. Novo zakonodajo so v Novem Južnem Walesu, na čelu katerega je konservativna vlada, sprejeli po več tednih razgretih razprav, saj so zakonske spremembe razdelile to avstralsko zvezno državo.