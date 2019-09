Nova Gorica zaenkrat še brez izposoje koles

Nova Gorica, 26. septembra - Čeprav so na novogoriški občini napovedovali, da bodo najkasneje do marca 2020 uredili mrežo za izposojo koles Go-Kolo, se bo projekt nekoliko zavlekel. Na objavljen javni razpis za izbiro ponudnika je prispela le ena ponudba, vendar ni bila ustrezna, zato so jo zavrgli, je za STA povedal novogoriški podžupan Simon Rosič.