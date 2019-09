ZDA in Japonska sklenili začeten trgovinski sporazum

New York, 26. septembra - ZDA in Japonska sta po letu dni pogajanj sklenili začeten trgovinski sporazum, ki v prvi vrsti znižuje carine na kmetijske proizvode obeh strani, a še ne odpravlja ameriške grožnje o 25-odstotnem ocarinjenju japonskih avtomobilov. Sprejeli sta še ločen dogovor o ukinitvi carin na digitalne proizvode. V Washingtonu in Tokiu so zadovoljni.