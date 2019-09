Strategiji nacionalne varnosti se obeta zadostna podpora

Ljubljana, 26. septembra - Poslanci so opravili razpravo o predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti, ki je krovni dokument, na katerem bi lahko temeljili ostali predpisi s področja nacionalne varnosti. V koalicijskih strankah in SNS ji napovedujejo podporo, v SDS in Levici bodo glasovali proti, v NSi napovedujejo, da se bodo glasovanja vzdržali.