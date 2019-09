Trump pred vrnitvijo v Washington zavračal obtožbe o pritisku na Ukrajino

New York, 26. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je pred odhodom iz New Yorka, kjer se je udeležil začetka splošne razprave na zasedanju Generalne skupščine ZN, v sredo na novinarski konferenci medije obtožil, da izgubljajo čas z neumnostmi, a je nato tudi sam največ pozornosti namenil ukrajinskemu škandalu in zavračanju obtožb o pritiskih na Ukrajino.