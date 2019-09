Delo o zastareli medicinski opremi (26. 9.)

Ljubljana, 25. septembra - Brigite Ferlič Žgajnar v komentarju Žalostna 3D-slika našega zdravstva opozarja, da so postopki za nakup sodobnih diagnostičnih naprav zapleteni in povezani z denarjem, ki ga ni nikoli dovolj, zato - kot v primeru aparata za slikanje ustne votline na ljubljanski Stomatološki kliniki - nakupi trajajo več let.