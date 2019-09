Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 25. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi poškodovanega cestišča na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Nastal je zastoj, potovalni čas pa se podaljša za pet do deset minut. Občasno zapirajo tudi predora Jasovnik in Trojane.