Cerar v New Yorku o pomenu sodelovanja G20 z malimi in srednjimi državami

New York, 25. septembra - Zunanji minister Miro Cerar se je danes ob robu Generalne skupščine ZN udeležil srečanja skupine 30 majhnih in srednje velikih držav, katere članica je tudi Slovenija. Na srečanju skupine za globalno upravljanje (3G) je dejal, da male in srednje države predstavljajo večino v mednarodni skupnosti, zato je pomembno slišati te države.