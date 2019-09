Kolesarska dirka skozi Hrvaško v začetku oktobra

Zagreb, 25. septembra - Na Hrvaškem bodo med 1. in 6. oktobrom organizirali kolesarsko dirko CRO Race, potem ko so spomladi zaradi nesoglasij med vodilnimi ljudmi hrvaškega kolesarstva odpovedali 5. kolesarsko dirko Tour of Croatia. Prijavljenih je 18 moštev iz 12 držav, med njimi tudi slovenski Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic.