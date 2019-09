Slovenski kajakaši ubranili naslov svetovnih prvakov

Seu d'Urgell, 25. septembra - Slovenski kajakaši Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu Seu d'Urgellu postali svetovni prvaki v ekipnem spustaškem sprintu. Slovenci so na reki Segre za 40 stotnik sekunde prehiteli Francoze, tretji pa so bili Britanci, ki so zaostali 1,17 sekunde. Nastopilo je deset reprezentanc.