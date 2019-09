Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 25. septembra - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,12-odstotnim padcem indeksa blue chipov SBI TOP, kar je posledica cenejših delnic Luke Koper, Zavarovalnice Triglav in Uniorja. Borzni posredniki so sklenili za 661.430 evrov poslov, za vlagatelje pa so bile najbolj zanimive Krkine delnice, katerih tečaj je ostal nespremenjen.