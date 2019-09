Jedrska elektrarna na Hinkley Pointu še vsaj 1,9 milijarde funtov dražja od načrtov

Pariz, 25. septembra - Projekt gradnje jedrske elektrarne na Hinkley Pointu na jugozahodu Anglije se sooča z novo občutno rastjo stroškov in novimi zamudami. Projekt naj bi se podražil za 1,9 do 2,9 milijarde funtov (2,1 do 3,3 milijarde evrov) na 21,5 do 22,5 milijarde funtov (24,2 do 25,4 milijarde evrov), je sporočil francoski energetski velikan EDF.