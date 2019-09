Iz interventnega zakona umaknili ukrepe ministrstva za delo

Ljubljana, 25. septembra - Koalicijski partnerji so na usklajevanju danes iz interventnega zakona umaknili tri predloge, ki se nanašajo na ministrstvo za delo, je povedala ministrica Ksenija Klampfer. Umaknjeni ukrepi se nanašajo na zajemanje premoženja, urno postavko pri osebni asistenci in varstveni dodatek, njihova vrednost pa je ocenjena na od 20 do 30 milijonov evrov.