Razstava Plečnik in sveto na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana

Ljubljana, 26. septembra - V Vatikanskih muzejih je bila med poletnimi meseci na ogled razstava Plečnik in sveto - Jože Plečnik, slovenski arhitekt in oblikovalec. Postavitev, ki združuje 33 izbranih predmetov liturgičnega posodja, ki jih je oblikoval Plečnik, se je zdaj preselila v Mestni muzej Ljubljana. Tam bo na ogled od danes do vključno 24. novembra.