V MAO o oblasti in arhitekturi skozi poststrukturalizem in psihoanalizo

Ljubljana, 26. septembra - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bo danes potekal zadnji, tretji simpozij iz niza O oblasti v arhitekturi z naslovom Poststrukturalistična in psihoanalitična perspektiva. Dogodek bo združil priznane filozofe in teoretike, ki bodo premišljali specifičen preplet med oblastjo in arhitekturo v sodobnem neoliberalizmu.