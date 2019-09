V Novem mestu etnološka razstava Kleparska delavnica Agnič

Novo mesto, 26. septembra - V predavalnici Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli etnološko razstavo Kleparska delavnica Agnič. Ta temelji na podarjenih kleparskih predmetih iz Agničeve delavnice in predmetih, povezanih z družino Agnič oziroma Agnitsch, ki so jih sorodniki podarili Dolenjskemu muzeju. Razstava bo na ogled do 27. oktobra.